Россияне атакуют Киевскую область "Шахедами". Работает ПВО

Российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра столицы Виталия Кличко.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.
Жителей попросили ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы Сил обороны, сбивания воздушных целей, а также их падения.
Напомним, вечером 5 августа россияне запустили в направлении Украины БпЛА типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Около 23:00 россияне запустили в направлении Киева баллистические ракеты, предварительно "Искандер-М" или северокорейские KN-23. В столице были слышны взрывы.
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