RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атакуют Киевскую область "Шахедами". Работает ПВО

Фото: в Киевской области раздаются взрывы, россияне атакуют дронами "Шахед" (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра столицы Виталия Кличко.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Жителей попросили ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы Сил обороны, сбивания воздушных целей, а также их падения.

Напомним, вечером 5 августа россияне запустили в направлении Украины БпЛА типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около 23:00 россияне запустили в направлении Киева баллистические ракеты, предварительно "Искандер-М" или северокорейские KN-23. В столице были слышны взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины