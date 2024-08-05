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В низці областей Україні повітряна тривога через "Шахеди": де є загроза атак

Понеділок 05 серпня 2024 23:57
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В низці областей Україні повітряна тривога через "Шахеди": де є загроза атак Фото: у Україні у деяких областях оголошена тривога через ворожі "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні через запуск російськими окупантами групи ударних безпілотників типу "Шахед" ввечері 5 серпня була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові інформували про загрозу ворожих дронів-камікадзе з півночі.

Так, фіксувався рух ударних БПЛА противника у Сумській області у бік Чернігівської області. Проте пізніше у Повітряних силах розповіли про рух ворожих повітряних цілей у північному регіоні в напрямку на захід.

"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Чернігівській області, рухаються в західному напрямку", - йдеться в повідомленні військових.

Пізніше у ПС оновили дані щодо руху дронів-камікадзе та зазначили, що вони прямують у бік Києва.

"Група "Шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, напрямок на Київ", - передали військові.

Згодом у ПС розповіли, що є загроза ударних БПЛА для Житомирської області.

Ще пізніше військові повідомили, що декілька груп ударних безпілотників ворога спостерігалися в Житомирській області, вони прямували курсом на захід. Після цього стало відомо про рух групи "Шахедів" у бік Рівненської області.

В низці областей Україні повітряна тривога через &quot;Шахеди&quot;: де є загроза атак

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, сьогодні пізно ввечері в Україні крім дронової загрози, була також і ракетна.

Зокрема, на тлі попереджень про небезпеку застосування окупантами балістичного озброєння у Києві було чути вибухи, у столиці та в області працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

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