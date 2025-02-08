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Росіяни атакують Київ дронами: працює ППО, чути звуки вибухів

Фото: військові попереджали про дрони в напрямку Києва (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 7 на 8 лютого російські окупанти вкотре атакують Київ ударними дронами. В столиці працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:01.

Декілька хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва з півдня летять ворожі БпЛА.

Оновлено о 00:45

Приблизно у цей час у Києві пролунали звуки вибухів.

Оновлено о 00:46

"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях", - поінформував мер Києва Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

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