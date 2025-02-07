Росія вночі запустила більше сотні дронів по Україні: як відпрацювала ППО
У ніч на 7 лютого Росія застосувала проти України більше сотні дронів. Сили ППО працювали у 13 областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 7 лютого 2025 року, з 19:00 6 лютого, противник атакував Україну 112-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Їх було запущено із напрямків:
- Курськ;
- Орел;
- Міллерово;
- Брянськ;
- Шаталово.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - сказано у повідомленні.
Станом на 09:00 п'ятниці, 7 лютого, підтверджено збиття 81-го ударного дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Також 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений, без негативних наслідків. Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Київська та Хмельницька області.
Нічна атака дронів
Минулої ночі російська армія знову атакувала Україну дронами. Вже з'явились фото наслідків атаки на Київську область.
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