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Россияне атакуют Киев дронами: работает ПВО, слышно звуки взрывов

Фото: военные предупреждали о дронах в направлении Киева (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 7 на 8 февраля российские оккупанты в очередной раз атакуют Киев ударными дронами. В столице работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении в 00:01.

Несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева с юга летят вражеские БпЛА.

Обновлено в 00:45

Примерно в это время в Киеве раздались звуки взрывов.

Обновлено в 00:46

"На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА движется на центр города. Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:08 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

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