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Росіяни атакують на кількох напрямках: карти ISW

Фото: росіяни атакують на кількох напрямках: карти ISW (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Російські сили просунулися на південь від Кремінної, на захід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки), на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної), в південній Семенівці (на північний захід від Авдіївки) та на захід від Тоненького (на захід від Авдіївки). Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв, що розгортаються уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна з початку квітня. Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 2 квітня, російські сили нещодавно просунулися на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної). Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська у районі Синьківки та на захід від Кремінної в районі Тернів.

Операція №2 - Донецька область

Поблизу Бахмута 2 квітня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;
  • на захід від Бахмута біля Іванівського та Часового Яру;
  • на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки;
  • на південь від Бахмута біля Нью-Йорка та Південного.

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують, що російські сили просунулися на захід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в південній Семенівці (на північний захід від Авдіївки).

Також російські війська просунулися на захід від Тоненького (на захід від Авдіївки). Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів і Семенівки;
  • на захід від Авдіївки біля Уманського та Тоненького;
  • на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Український офіцер заявив, що російські війська на Авдіївському напрямку інколи починають тактичні атаки на двох напрямках одночасно, наприклад, коли російські війська провели механізований штурм біля Первомайського, то група з близько 30 російських піхотинців атакувала в Невельському.

Український офіцер у бригаді, що діє в Авдіївці, прокоментував широкомасштабну російську атаку 30 березня біля Тоненького та заявив, що українська артилерія перша вразила російську важку техніку. Позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали: ​​​

  • на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;
  • на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Повідомляється, що підрозділи російського 255-го мотострілецького полку, який діє в рамках 20-ої мотострілецької дивізії 8-го загальновійськового округу, активно діяли біля села Побєди.

Також 2 квітня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали:

  • поблизу Микільського (на південний схід від Вугледару);
  • Великої Новосілки;
  • Старомайорського (на південь від Великої Новосілки);
  • Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Крім того, 2 квітня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Речниця українського південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що російські війська не можуть використовувати бронетехніку для штурму Кринок через втрати великої техніки, і що російські війська проводять дві-три атаки на українські позиції на день, здійснюючи удари з безпілотників та артилерії. Гуменюк також зазначила, що російські війська проводять ротацію підрозділів зі сходу України на південь України, щоб компенсувати втрати особового складу від обстрілів на східному березі Херсонської області.

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