Росіяни атакують на кількох напрямках: карти ISW

Російські сили просунулися на південь від Кремінної, на захід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки), на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної), в південній Семенівці (на північний захід від Авдіївки) та на захід від Тоненького (на захід від Авдіївки). Позиційні бої точаться на більшості напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська нещодавно просунулися на південь від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв, що розгортаються уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна з початку квітня. Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 2 квітня, російські сили нещодавно просунулися на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної). Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська у районі Синьківки та на захід від Кремінної в районі Тернів.
Поблизу Бахмута 2 квітня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Також російські війська просунулися на захід від Тоненького (на захід від Авдіївки). Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Український офіцер заявив, що російські війська на Авдіївському напрямку інколи починають тактичні атаки на двох напрямках одночасно, наприклад, коли російські війська провели механізований штурм біля Первомайського, то група з близько 30 російських піхотинців атакувала в Невельському.
Український офіцер у бригаді, що діє в Авдіївці, прокоментував широкомасштабну російську атаку 30 березня біля Тоненького та заявив, що українська артилерія перша вразила російську важку техніку. Позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.
Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали:
Повідомляється, що підрозділи російського 255-го мотострілецького полку, який діє в рамках 20-ої мотострілецької дивізії 8-го загальновійськового округу, активно діяли біля села Побєди.
Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали:
Речниця українського південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що російські війська не можуть використовувати бронетехніку для штурму Кринок через втрати великої техніки, і що російські війська проводять дві-три атаки на українські позиції на день, здійснюючи удари з безпілотників та артилерії. Гуменюк також зазначила, що російські війська проводять ротацію підрозділів зі сходу України на південь України, щоб компенсувати втрати особового складу від обстрілів на східному березі Херсонської області.
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