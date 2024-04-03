Россияне атакуют по нескольким направлениям: карты ISW

Российские силы продвинулись к югу от Кременной, к западу от Бердичев (к юго-западу от Авдеевки), к югу от Белогоровки (к югу от Кременной), к югу от Семеновки (к северо-западу от Авдеевки) и к западу от Тоненького (к западу от Кременной) Авдеевки). Позиционные бои идут на большинстве направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские войска недавно продвинулись к югу от Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев, разворачивающихся вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная с начала апреля. Согласно геолокационным снимкам, опубликованным 2 апреля, российские силы недавно продвинулись к югу от Белогоровки (к югу от Кременной). Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и к западу от Кременной в районе Тернов.
Вблизи Бахмута 2 апреля продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Также русские войска продвинулись к западу от Тоненького (к западу от Авдеевки). Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Украинский офицер заявил, что российские войска на Авдеевском направлении иногда начинают тактические атаки по двум направлениям одновременно, например, когда российские войска провели механизированный штурм возле Первомайского, то группа из около 30 российских пехотинцев атаковала в Невельском.
Украинский офицер в бригаде, действующей в Авдеевке, прокомментировал широкомасштабную российскую атаку 30 марта возле Тонечко и заявил, что украинская артиллерия первой поразила российскую тяжелую технику. Позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались:
Сообщается, что подразделения российского 255-го мотострелкового полка, действующего в рамках 20-й мотострелковой дивизии 8-го общевойскового округа, активно действовали возле села Победы.
Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались:
Представитель украинского южного оперативного командования Наталья Гуменюк заявила, что российские войска не могут использовать бронетехнику для штурма Крынок из-за потерь большой техники, и что российские войска проводят две-три атаки на украинские позиции в день, совершая удары с беспилотников и артиллерии. Гуменюк также отметила, что российские войска производят ротацию подразделений с востока Украины на юг Украины, чтобы компенсировать потери личного состава от обстрелов на восточном берегу Херсонской области.
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