Россияне атакуют по нескольким направлениям: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к югу от Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев, разворачивающихся вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная с начала апреля. Согласно геолокационным снимкам, опубликованным 2 апреля, российские силы недавно продвинулись к югу от Белогоровки (к югу от Кременной). Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и к западу от Кременной в районе Тернов.

Операция №2 - Донецкая область

Вблизи Бахмута 2 апреля продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута у Ивановского и Временного Яра;

юго-западнее Бахмута возле Клещиевки;

к югу от Бахмута возле Нью-Йорка и Южного.

Российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, показывают, что российские силы продвинулись к западу от Бердичев (к северо-западу от Авдеевки) и в южной Семеновке (к северо-западу от Авдеевки).

Также русские войска продвинулись к западу от Тоненького (к западу от Авдеевки). Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Бердичев и Семеновки;

к западу от Авдеевки возле Уманского и Тоненького;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Украинский офицер заявил, что российские войска на Авдеевском направлении иногда начинают тактические атаки по двум направлениям одновременно, например, когда российские войска провели механизированный штурм возле Первомайского, то группа из около 30 российских пехотинцев атаковала в Невельском.

Украинский офицер в бригаде, действующей в Авдеевке, прокомментировал широкомасштабную российскую атаку 30 марта возле Тонечко и заявил, что украинская артиллерия первой поразила российскую тяжелую технику. Позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки.

Сообщается, что подразделения российского 255-го мотострелкового полка, действующего в рамках 20-й мотострелковой дивизии 8-го общевойскового округа, активно действовали возле села Победы.

Также 2 апреля на участке границы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались:

вблизи Никольского (юго-восточнее Угледара);

Большой Новоселки;

Старомайорского (южнее Великой Новоселки);

Урожайного (южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"





Кроме того, 2 апреля на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия , но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Представитель украинского южного оперативного командования Наталья Гуменюк заявила, что российские войска не могут использовать бронетехнику для штурма Крынок из-за потерь большой техники, и что российские войска проводят две-три атаки на украинские позиции в день, совершая удары с беспилотников и артиллерии. Гуменюк также отметила, что российские войска производят ротацию подразделений с востока Украины на юг Украины, чтобы компенсировать потери личного состава от обстрелов на восточном берегу Херсонской области.