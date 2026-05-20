Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни атакують Дніпро дронами та балістикою: є поранені

01:54 20.05.2026 Ср
1 хв
Спочатку балістика - потім дрони: місто під ударом уже вдруге за ніч
aimg Катерина Коваль
Фото: окупанти атакують місто і дронами, і ракетами (facebook.com/lvivdsns)

Вночі 20 травня Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа, п'ятеро людей отримали поранення - двоє перебувають у важкому стані. Пізніше над містом знову зафіксували дрони і пролунали нові вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника ОВА Олександра Ганжі.

Що сталося

Близько півночі у Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози застосування балістичного озброєння. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив атаку і повідомив про пожежу на місці удару.

Кількість поранених зросла до п'яти - всі госпіталізовані. Чоловік 40 років і жінка перебувають у важкому стані, 25-річний постраждалий - у стані середньої тяжкості.

Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух безпілотників - пролунали ще два вибухи. Інформація уточнюється.

Оновлено о 1:55:

За повідомленням Олександра Ганжі, внаслідок обстрілу пошкоджені склади з продуктами харчування.

Фото: наслідки атаки на Дніпро 20 травня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удари по українських містах тривають щоночі. В ніч на 19 травня окупанти вдарили безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова - пошкоджено понад 10 житлових будинків, спалахнули пожежі.

Вчора росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук - під ударом опинилося підприємство, поруч пошкоджено торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку.

