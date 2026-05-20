Росіяни атакують Дніпро дронами та балістикою: є поранені

Вночі 20 травня Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа, п'ятеро людей отримали поранення - двоє перебувають у важкому стані. Пізніше над містом знову зафіксували дрони і пролунали нові вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника ОВА Олександра Ганжі.
Що сталося
Близько півночі у Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози застосування балістичного озброєння. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив атаку і повідомив про пожежу на місці удару.
Кількість поранених зросла до п'яти - всі госпіталізовані. Чоловік 40 років і жінка перебувають у важкому стані, 25-річний постраждалий - у стані середньої тяжкості.
Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух безпілотників - пролунали ще два вибухи. Інформація уточнюється.
Оновлено о 1:55:
За повідомленням Олександра Ганжі, внаслідок обстрілу пошкоджені склади з продуктами харчування.
Фото: наслідки атаки на Дніпро 20 травня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Удари по українських містах тривають щоночі. В ніч на 19 травня окупанти вдарили безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова - пошкоджено понад 10 житлових будинків, спалахнули пожежі.
Вчора росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук - під ударом опинилося підприємство, поруч пошкоджено торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку.