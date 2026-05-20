Росіяни атакують Дніпро дронами та балістикою: є поранені

Що сталося

Близько півночі у Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози застосування балістичного озброєння. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив атаку і повідомив про пожежу на місці удару.

Кількість поранених зросла до п'яти - всі госпіталізовані. Чоловік 40 років і жінка перебувають у важкому стані, 25-річний постраждалий - у стані середньої тяжкості.

Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух безпілотників - пролунали ще два вибухи. Інформація уточнюється.

Оновлено о 1:55:

За повідомленням Олександра Ганжі, внаслідок обстрілу пошкоджені склади з продуктами харчування.

Фото: наслідки атаки на Дніпро 20 травня (t.me/dnipropetrovskaODA)