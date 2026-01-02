Росіяни атакують на 12 напрямках: Генштаб опублікував вечірнє зведення

Станом на 22:00 п'ятниці, 2 січня, на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Майже чверть з них зафіксована на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 24 штурми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти з початку доби завдали по позиціях українських оборонців одного ракетного удару двома ракетами, 42 авіаударів із застосуванням 113 керованих авіабомб. Також відбулося 2919 ударів дронами-камікадзе, росіяни здійснили 2588 обстрілів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала двох авіаударів, скинувши дві керовані авіабомби, а також здійснила 63 обстріли позицій українських оборонців та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито шість атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Торське, Ямпіль. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку відбито п’ять атак РФ в районах Сіверська, Закітного та Переїзного. Два боєзіткнення тривають досі.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну невдалу атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 14 штурмів в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 штурми у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Наразі у двох локаціях триває бій.

Протягом доби на цьому напрямку Сили оборони знешкодили 37 окупантів, з них 18 - безповоротно. Знищено п’ять мотоциклів, два склади, п’ять одиниць автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотників, одне укриття особового складу. Крім цього українські воїни уразили один танк, одну одиницю спеціальної техніки противника та 10 укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку українські оборонці зупинили вісім атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень у районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація РФ завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Плавнів та Приморського. Крім того, росіяни завдали авіаудару по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку українські оборонці відбили три ворожі атаки. Ворог завдав авіаудару по Миколаївці.