Россияне атакуют на 12 направлениях: Генштаб опубликовал вечернюю сводку

По состоянию на 22:00 пятницы, 2 января, на фронте произошло 104 боевых столкновения. Почти четверть из них зафиксирована на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 24 штурма врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты с начала суток нанесли по позициям украинских защитников один ракетный удар двумя ракетами, 42 авиаударов с применением 113 управляемых авиабомб. Также произошло 2919 ударов дронами-камикадзе, россияне совершили 2588 обстрелов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ нанесла два авиаудара, сбросив две управляемые авиабомбы, а также осуществила 63 обстрела позиций украинских защитников и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении отбито шесть атак в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилипка и в направлении Избицкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в районе Петропавловки и в направлении Куриловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Торское, Ямполь. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении отражено пять атак РФ в районах Северска, Закитного и Переездного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг совершил одну неудачную атаку в районе Миньковки.

На Константиновском направлении россияне совершили 14 штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполье, Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 24 штурма в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки. Сейчас в двух локациях продолжается бой.

В течение суток на этом направлении Силы обороны обезвредили 37 оккупантов, из них 18 - безвозвратно. Уничтожено пять мотоциклов, два склада, пять единиц автомобильной техники, один наземный роботизированный комплекс, 18 беспилотников, одно укрытие личного состава. Кроме этого украинские воины поразили один танк, одну единицу специальной техники противника и 10 укрытий личного состава.

На Александровском направлении украинские защитники остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация РФ нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Варваровка, Рождественка, Долинка, Верхняя Терса, Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах Плавней и Приморского. Кроме того, россияне нанесли авиаудар по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки. Враг нанес авиаудар по Николаевке.