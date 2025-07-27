Росіяни атакують на 12 напрямках: Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Станом на 16:00, 27 липня, на фронті від початку доби відбулося 89 бойових зіткнень. Ворог проводить атаки на 12 напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Сьогодны загарбники знову завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Зокрема, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

Янжулівка Чернігівської області;

Кучерівка, Славгород, Угроїди, Хлібороб, Рев'якине Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб та здійснив 163 обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

"Чотири атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки на Південно-Слобожанському напрямку", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався просунутись на позиції українських підрозділів у районі Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах Греківки та в напрямках Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Серебрянки, ще два боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського та Григорівки тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку противник десять разів атакував позиції наших військ у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине та в напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка. Три з чотирьох наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби боєзіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку загарбники активних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три спроби просунутись у напрямку Придніпровського. Крім того, скинув керовані авіаційні бомби на населений пункт Львове.