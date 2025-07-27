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Россияне атакуют на 12 направлениях: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Воскресенье 27 июля 2025 17:08
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Россияне атакуют на 12 направлениях: Генштаб доложил о ситуации на фронте Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (facebook.com/37obrmp)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 27 июля, на фронте с начала суток произошло 89 боевых столкновений. Враг проводит атаки на 12 направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня захватчики снова наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. В частности, артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:

  • Янжуловка Черниговской области;
  • Кучеровка, Славгород, Угроиды, Хлебороб, Ревякино Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб и осуществил 163 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

"Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районе Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах Грековки и в направлениях Григорьевки и Шандриголово.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Серебрянки, еще два боестолкновения вблизи Верхнекаменского и Григорьевки продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Ступочек.

На Торецком направлении противник десять раз атаковал позиции наших войск в районах Александро-Калиново, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино и в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка. Три из четырех наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении захватчики активных действий не проводили.

На Приднепровском направлении враг совершил три попытки продвинуться в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросил управляемые авиационные бомбы на населенный пункт Львовское.

Потери российских войск

Напомним, что с 26 на 27 июля, российские оккупанты потеряли в боях против Украины еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 10 артсистем, 122 единицы автотехники и 199 дронов.

Также отметим, что потери армии РФ с недавних пор превышают уже 1 млн человек за все время полномасштабного вторжения в Украину.

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