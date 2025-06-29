Росіяни атакують по 12 напрямках: Генштаб розповів, де продовжуються бої

Станом на 16:00 з початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 56.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Заріччя Чернігівської області; Гірки, Велика Писарівка, Прогрес, Малушине Сумської області.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 198 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили три атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська, одне боєзіткнення ще продовжується. Авіація противника вдарила КАБами по населених пунктах Синельниково, Вільхуватка, НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори та Охрімівку.

На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських підрозділів у напрямках Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Середнього, Шандриголового. Наразі продовжуються чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Серебрянки та Виїмки, досі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі спроби просунутися в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Дачного, Торецька, Русиного Яру, Яблунівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 17 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях. Авіаударів зазнали Муравка та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають дві атаки ворога у районах населених пунктів Мирне та Рівнопіль. Боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивають одну атаку противника в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник протягом дня тричі атакував позиції наших оборонців в районі Кам’янського, триває одне боєзіткнення. Під удар авіації загарбників потрапило Приморське.

На Придніпровському напрямку протягом дня відбулось п’ять боєзіткнень, два з яких досі тривають.