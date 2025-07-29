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Росіяни атакують на 12 напрямках: де тривають найгарячіші бої

Вівторок 29 липня 2025 17:03
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Росіяни атакують на 12 напрямках: де тривають найгарячіші бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті від початку доби 29 липня відбулося 73 бойових зіткнення. Російські окупанти атакують на 12 напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинув одну керовану авіабомбу, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів у напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя. Ще три боєзіткнення наразі продовжуються.

На Сіверському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки - всі спроби ворога було відбито.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районі Торецька. На даний час один бій триває.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів:Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Горіхове, Дачне, Новоукраїнка. Бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають дві атаки ворога у районах населених пунктів Олександроград та Зелене Поле.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося, авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми, ще два - тривають. Авіаудару зазнала Ольгівка.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 051 300 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1050 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 4 танки, 39 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 192 дрони та іншу техніку ворога.

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