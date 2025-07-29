Россияне атакуют на 12 направлениях: где идут самые горячие бои

На фронте с начала суток 29 июля произошло 73 боевых столкновения. Российские оккупанты атакуют на 12 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес один авиаудар, сбросил одну управляемую авиабомбу, а также совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Шандриголово, Ямполя. Еще три боестолкновения пока продолжаются.

На Северском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки - все попытки врага были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки в районе Белой Горы.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районе Торецка. В настоящее время один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов: Попов Яр, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Ореховое, Дачное, Новоукраинка. Бои продолжаются в трех локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отражают две атаки врага в районах населенных пунктов Александроград и Зеленое Поле.

С начала суток на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло, авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма, еще два - продолжаются. Авиаудару подверглась Ольговка.