Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: 2 загиблих, поранені і масштабні руйнування

Атака на Україну 12 жовтня

У ніч на неділю, 12 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, випустивши понад 100 ударних безпілотників та одну ракету Х-31.

За даними РБК-Україна, протиповітряна оборона України відпрацювала по більшості ворожих цілей.

Внаслідок обстрілів Донеччина залишилася без електропостачання, адже цієї ночі ворог прицільно атакував енергетичні об’єкти області.

У Білгороді-Дністровському тим часом тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої під час нічної атаки дронів РФ.