Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: 2 загиблих, поранені і масштабні руйнування

Фото: росіяни атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові завдали ударів по житлових кварталах та критичній інфраструктурі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За даними Прокудіна, російські військові били по:

  • критичній та соціальній інфраструктурі;
  • житлових кварталах населених пунктів області.

Зокрема під час атаки окупанти пошкодили 13 багатоповерхівок та 4 приватних будинки. Також російські військові понівечили:

  • газогінну станцію,
  • магазини,
  • складське приміщення,
  • приватні автомобілі.

Крім того, за даними Прокудіна, через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

Атака на Україну 12 жовтня

У ніч на неділю, 12 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, випустивши понад 100 ударних безпілотників та одну ракету Х-31.

За даними РБК-Україна, протиповітряна оборона України відпрацювала по більшості ворожих цілей.

Внаслідок обстрілів Донеччина залишилася без електропостачання, адже цієї ночі ворог прицільно атакував енергетичні об’єкти області.

У Білгороді-Дністровському тим часом тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої під час нічної атаки дронів РФ.

