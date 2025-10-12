RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины: 2 погибших, раненые и масштабные разрушения

Фото: россияне атаковали Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные нанесли удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По данным Прокудина, российские военные били по:

  • критической и социальной инфраструктуре;
  • жилым кварталам населенных пунктов области.

В частности, во время атаки оккупанты повредили 13 многоэтажек и 4 частных дома. Также российские военные изуродовали:

  • газопроводную станцию,
  • магазины,
  • складское помещение,
  • частные автомобили.

Кроме того, по данным Прокудина, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.

Атака на Украину 12 октября

В ночь на воскресенье, 12 октября, российские войска совершили массированную атаку на Украину, выпустив более 100 ударных беспилотников и одну ракету Х-31.

По данным РБК-Украина, противовоздушная оборона Украины отработала по большинству вражеских целей.

Вследствие обстрелов Донецкая область осталась без электроснабжения, ведь этой ночью враг прицельно атаковал энергетические объекты области.

В Белгороде-Днестровском тем временем продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, поврежденной во время ночной атаки дронов РФ.

