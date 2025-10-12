Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины: 2 погибших, раненые и масштабные разрушения

Атака на Украину 12 октября

В ночь на воскресенье, 12 октября, российские войска совершили массированную атаку на Украину, выпустив более 100 ударных беспилотников и одну ракету Х-31.

По данным РБК-Украина, противовоздушная оборона Украины отработала по большинству вражеских целей.

Вследствие обстрелов Донецкая область осталась без электроснабжения, ведь этой ночью враг прицельно атаковал энергетические объекты области.

В Белгороде-Днестровском тем временем продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, поврежденной во время ночной атаки дронов РФ.