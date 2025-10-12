Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины: 2 погибших, раненые и масштабные разрушения

Российские военные нанесли удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По данным Прокудина, российские военные били по:
В частности, во время атаки оккупанты повредили 13 многоэтажек и 4 частных дома. Также российские военные изуродовали:
Кроме того, по данным Прокудина, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.
В ночь на воскресенье, 12 октября, российские войска совершили массированную атаку на Украину, выпустив более 100 ударных беспилотников и одну ракету Х-31.
По данным РБК-Украина, противовоздушная оборона Украины отработала по большинству вражеских целей.
Вследствие обстрелов Донецкая область осталась без электроснабжения, ведь этой ночью враг прицельно атаковал энергетические объекты области.
В Белгороде-Днестровском тем временем продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, поврежденной во время ночной атаки дронов РФ.