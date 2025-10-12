Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: 2 загиблих, поранені і масштабні руйнування
Російські військові завдали ударів по житлових кварталах та критичній інфраструктурі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За даними Прокудіна, російські військові били по:
- критичній та соціальній інфраструктурі;
- житлових кварталах населених пунктів області.
Зокрема під час атаки окупанти пошкодили 13 багатоповерхівок та 4 приватних будинки. Також російські військові понівечили:
- газогінну станцію,
- магазини,
- складське приміщення,
- приватні автомобілі.
Крім того, за даними Прокудіна, через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.
Атака на Україну 12 жовтня
У ніч на неділю, 12 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, випустивши понад 100 ударних безпілотників та одну ракету Х-31.
За даними РБК-Україна, протиповітряна оборона України відпрацювала по більшості ворожих цілей.
Внаслідок обстрілів Донеччина залишилася без електропостачання, адже цієї ночі ворог прицільно атакував енергетичні об’єкти області.
У Білгороді-Дністровському тим часом тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої під час нічної атаки дронів РФ.