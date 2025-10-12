Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини: 2 загиблих, поранені і масштабні руйнування

Російські військові завдали ударів по житлових кварталах та критичній інфраструктурі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За даними Прокудіна, російські військові били по: критичній та соціальній інфраструктурі;

житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема під час атаки окупанти пошкодили 13 багатоповерхівок та 4 приватних будинки. Також російські військові понівечили: газогінну станцію,

магазини,

складське приміщення,

приватні автомобілі. Крім того, за даними Прокудіна, через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.