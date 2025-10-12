Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины: 2 погибших, раненые и масштабные разрушения

Российские военные нанесли удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По данным Прокудина, российские военные били по: критической и социальной инфраструктуре;

жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, во время атаки оккупанты повредили 13 многоэтажек и 4 частных дома. Также российские военные изуродовали: газопроводную станцию,

магазины,

складское помещение,

частные автомобили. Кроме того, по данным Прокудина, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.