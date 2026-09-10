Росіяни атакували завод "Олейна" у Дніпрі, він належить американцям

Російські безпілотники влучили у завод "Олейна" в самому центрі Дніпра, який належить американській корпорації Bunge.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова.
За словами очільника міста, ворожі "Бандеролі" прилетіли по підприємству "Олейна", яке розташоване у середмісті. Він нагадав, що росіяни обстрілюють його вже не вперше.
Філатов підкреслив, що завод є американською власністю міжнародної корпорації Bunge.
"Те, що знають не всі. Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь", - додав він.
Міський голова зазначив, що російських окупантів не зупиняє факт належності майна компаніям зі США чи занепокоєння американських посадовців.
Філатов також розкритикував формулювання в медіа та офіційних повідомленнях, де об'єкт називають "підприємством харчової промисловості". На його думку, Україна має не приховувати деталі, а залучати МЗС і "волати на весь світ" про свідоме знищення РФ американських інвестицій та майна.
Оновлено о 15:13
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що внаслідок ворожого удару загинули щонайменше двоє людей, а підприємство зазнало серйозних пошкоджень.
"Це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів", - зазначив він.
Міністр підкреслив, що такі удари РФ підкреслюють нагальну необхідність посилити українську ППО та посилити тиск на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до дипломатії.
Нагадаємо, 3 вересня завод Coca-Cola у Великій Димерці було атаковано дронами, після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Це одне з найбільших підприємств з виробництва безалкогольних напоїв у Європі.
За словами президента Володимира Зеленського, у РФ не могли не знати, що завдають удару саме по американському підприємству.
Зазначимо, глава МЗС Андрій Сибіга розцінив російський удар по заводу Coca-Cola на Київщині як навмисний напад на американський бізнес.