Россияне атаковали завод "Олейна" в Днепре, он принадлежит американцам

Российские беспилотники попали в завод "Олейна" в самом центре Днепра, принадлежащего американской корпорации Bunge.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова.
По словам главы города, вражеские "Бандероли" прилетели по предприятию "Олейна", расположенному в центре города. Он напомнил, что россияне обстреливают его уже не в первый раз.
Филатов подчеркнул, что завод является американской собственностью международной корпорации Bunge.
"То, что знают не все. Там лично был недавно сенатор Блюменталь", - добавил он.
Городской глава отметил, что российских оккупантов не останавливает факт принадлежности имущества компаниям из США или беспокойства американских чиновников.
Филатов также подверг критике формулировки в медиа и официальных сообщениях, где объект называют "предприятием пищевой промышленности". По его мнению, Украина должна не скрывать детали, а привлекать МИД и "вопить на весь мир" о сознательном уничтожении РФ американских инвестиций и имущества.
Напомним, 3 сентября завод Coca-Cola в Большой Дымерке был атакован дронами, после удара на предприятии вспыхнул пожар. Это одно из самых крупных предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе.
По словам президента Владимира Зеленского, в РФ не могли не знать, что наносят удар именно по американскому предприятию.
Отметим, глава МИД Андрей Сибига расценил российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области как умышленное нападение на американский бизнес.