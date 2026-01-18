Росіяни атакували Запорізькій район: Вільнянськ поринув у блекаут

Російські окупанти пізно ввечері, 17 січня, атакували Запорізькій район. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, а місто Вільнянськ поринуло у блекаут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Вільнянськ знеструмлено", - йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що:
Також за його словами, усі служби працюють над відновленням.
"Критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення", - поінформував глава ОВА ще в одному дописі.
Оновлено о 00:08
Іван Федоров написав, що внаслідок удару РФ без світла залишилися понад 15 тисяч абонентів Вільнянської громади. Він наголосив, що фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання.
Нагадаємо, в ніч на 17 січня росіяни атакували дронами Запоріжжя. Ворог атакував об'єкт інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа.
Також ми писали, що вдень, 13 січня, росіяни атакували енергооб'єкти Запоріжжя. Через це значна частина споживачів залишилася без світла.