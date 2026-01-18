Росіяни атакували Запорізькій район: Вільнянськ поринув у блекаут

"У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Вільнянськ знеструмлено", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що:

котельні працюють від генераторів;

централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням.

Також за його словами, усі служби працюють над відновленням.

"Критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення", - поінформував глава ОВА ще в одному дописі.

Оновлено о 00:08

Іван Федоров написав, що внаслідок удару РФ без світла залишилися понад 15 тисяч абонентів Вільнянської громади. Він наголосив, що фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання.