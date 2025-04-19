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Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами", сталася пожежа

Фото: війська РФ завдали по Запоржжю удар "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Михайло Шилін

Російські окупанти вчергове ударили БпЛА по Запоріжжю. Наразі уточнюється інформація щодо потерпілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни атакували обласний центр "шахедами". Сталося пожежа. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

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