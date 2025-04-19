Россияне атаковали Запорожье "Шахедами", произошел пожар

Обстрелы Запорожья

14 апреля пресс-служба ГСЧС Запорожской области сообщила о том, что в результате обстрелов FPV-дронами произошло два пожара в Запорожье и поселке Степногорск. Другие детали об атаке на Запорожье на тот момент не разглашались.

Впоследствии спасатели удалили упоминание о FPV-дроне, однако в сети заявили, что Запорожье, вероятно, впервые было атаковано FPV-дроном.

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