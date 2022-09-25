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Росіяни атакували Запоріжжя ракетами - у місті пролунали вибухи

Фото: Росіяни атакували Запоріжжя ракетами - у місті пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі в ніч на 25 вересня прогриміли вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів", - зазначив посадовець.

Старух закликав громадян перебувати в укриттях, адже завжди є ризик повторних обстрілів.

"Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя", - додав глава ОВА.

Згідно з даними Суспільного, звуки вибухів було чутно близько 00:31 години. Сталося це одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо про щонайменше 5 прильотів по місту.

Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор міста та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України