Росіяни атакували Запоріжжя ракетами - у місті пролунали вибухи

У Запоріжжі в ніч на 25 вересня прогриміли вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів", - зазначив посадовець.
Старух закликав громадян перебувати в укриттях, адже завжди є ризик повторних обстрілів.
"Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя", - додав глава ОВА.
Згідно з даними Суспільного, звуки вибухів було чутно близько 00:31 години. Сталося це одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо про щонайменше 5 прильотів по місту.
Одна ворожа ракета влучила в житловий сектор міста та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.
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