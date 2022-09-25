Россияне атаковали Запорожье ракетами: в городе раздались взрывы

В Запорожье в ночь на 25 сентября прогремели взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Согласно данным " Суспильного ", звуки взрывов было слышно около 00:31 часов. Произошло это сразу после сигнала ракетной опасности.

Старух призвал граждан находиться в укрытиях, ведь всегда есть риск повторных обстрелов.

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации, было около 10 "прилетов", - отметил чиновник.

Напомним, ночью 24 сентября россияне совершили ракетную атаку на Запорожье. Известно по меньшей мере 5 прилетов по городу.

Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор города и вызвала пожар в многоэтажном доме. В результате атаки погибли и пострадали люди.

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