Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів виникла пожежа

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, 18 січня близько 6:00 ранку ворог завдав два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.

Через атаку було частково зруйновано адміністративну будівлю одного з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний сектор.

Згодом стало відомо, що є поранені люди і їх кількість постійно зростала. Загалом, 10 людей отримали поранення, одна загинула.

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