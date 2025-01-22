Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів виникла пожежа

Російські окупанти ввечері 22 січня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Спочатку Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.
Пізніше він розповів, що внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. Попередньо, постраждалих немає.
"Загроза триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - закликав жителів глава ОВА.
За інформацією Федорова, ворог наніс попередньо п'ять ударів "Шахедами" по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби.
Нагадаємо, 18 січня близько 6:00 ранку ворог завдав два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.
Через атаку було частково зруйновано адміністративну будівлю одного з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний сектор.
Згодом стало відомо, що є поранені люди і їх кількість постійно зростала. Загалом, 10 людей отримали поранення, одна загинула.
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