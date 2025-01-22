Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов возник пожар

Обстрел Запорожья

Напомним, 18 января около 6:00 утра враг нанес два ракетных удара по одному из районов Запорожья.

Из-за атаки было частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный сектор.

Позже стало известно, что есть раненые люди и их количество постоянно росло. В общем, 10 человек получили ранения, один погиб.

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