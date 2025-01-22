Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов возник пожар

Российские оккупанты вечером 22 января атаковали Запорожье. В результате обстрела в одном из районов города возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Сначала Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
Позже он рассказал, что в результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет.
"Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - призвал жителей глава ОВА.
По информации Федорова, враг нанес предварительно пять ударов "Шахедами" по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы.
Напомним, 18 января около 6:00 утра враг нанес два ракетных удара по одному из районов Запорожья.
Из-за атаки было частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный сектор.
Позже стало известно, что есть раненые люди и их количество постоянно росло. В общем, 10 человек получили ранения, один погиб.
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