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Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів виникла пожежа

Запоріжжя, Середа 22 січня 2025 22:29
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Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів виникла пожежа Фото: росіяни атакували Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти ввечері 22 січня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Спочатку Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Пізніше він розповів, що внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. Попередньо, постраждалих немає.

"Загроза триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - закликав жителів глава ОВА.

Оновлено 22:40

За інформацією Федорова, ворог наніс попередньо п'ять ударів "Шахедами" по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, 18 січня близько 6:00 ранку ворог завдав два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.

Через атаку було частково зруйновано адміністративну будівлю одного з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний сектор.

Згодом стало відомо, що є поранені люди і їх кількість постійно зростала. Загалом, 10 людей отримали поранення, одна загинула.

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