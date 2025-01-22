Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів виникла пожежа

Російські окупанти ввечері 22 січня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, ворог наніс попередньо п'ять ударів "Шахедами" по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби.

Пізніше він розповів, що внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. Попередньо, постраждалих немає.

Спочатку Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, 18 січня близько 6:00 ранку ворог завдав два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.

Через атаку було частково зруйновано адміністративну будівлю одного з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний сектор.

Згодом стало відомо, що є поранені люди і їх кількість постійно зростала. Загалом, 10 людей отримали поранення, одна загинула.

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