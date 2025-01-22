Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов возник пожар

Российские оккупанты вечером 22 января атаковали Запорожье. В результате обстрела в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Сначала Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. Позже он рассказал, что в результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет. "Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - призвал жителей глава ОВА. Обновлено 22:40 По информации Федорова, враг нанес предварительно пять ударов "Шахедами" по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы.