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Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов возник пожар

Запорожье, Среда 22 января 2025 22:29
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Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов возник пожар Фото: россияне атаковали Запорожье (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты вечером 22 января атаковали Запорожье. В результате обстрела в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Сначала Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

Позже он рассказал, что в результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет.

"Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах", - призвал жителей глава ОВА.

Обновлено 22:40

По информации Федорова, враг нанес предварительно пять ударов "Шахедами" по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы.

Обстрел Запорожья

Напомним, 18 января около 6:00 утра враг нанес два ракетных удара по одному из районов Запорожья.

Из-за атаки было частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный сектор.

Позже стало известно, что есть раненые люди и их количество постоянно росло. В общем, 10 человек получили ранения, один погиб.

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