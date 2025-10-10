Росіяни атакували Запоріжжя: загорівся будинок, постраждали люди

Російські окупанти в ніч на 10 жовтня знову атакували Запоріжжя. У місті внаслідок ворожих ударів загорілася будівля та постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог завдає ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали", - писав він.
Водночас Федоров додав, що по всій області триває повітряна тривога, тому закликав людей до відбою залишатися у безпечних місцях.
Ще через деякий час глава ОВА уточнив, що окупанти завдали по місту три удари. Внаслідок цього загорівся житловий будинок, також відомо про двох поранених людей.
Станом на 02:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій та Житомирській областях.