Росіяни атакували Запоріжжя: загорівся будинок, постраждали люди

"Ворог завдає ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали", - писав він.

Водночас Федоров додав, що по всій області триває повітряна тривога, тому закликав людей до відбою залишатися у безпечних місцях.

Ще через деякий час глава ОВА уточнив, що окупанти завдали по місту три удари. Внаслідок цього загорівся житловий будинок, також відомо про двох поранених людей.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій та Житомирській областях.