Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Вінниччини, тисячі людей без світла

Нагадуємо, що вранці 29 вересня російські дрони атакували Київ.

Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському та Солом'янському районах столиці. У Голосіївському районі дрон влучив у шестиповерховий житловий будинок, є постраждалий. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні будинки.

Уночі РФ била по Києву балістикою. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад.