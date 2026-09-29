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Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Вінниччини, тисячі людей без світла

09:35 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські війська 29 вересня атакували Вінницьку область та пошкодили залізничну інфраструктуру. Через удар частина споживачів залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

За словами начальниці ОВА, внаслідок російської атаки на Вінниччині зафіксували влучання в об'єкт залізничної інфраструктури.

Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російського удару.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадуємо, що вранці 29 вересня російські дрони атакували Київ.

Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському та Солом'янському районах столиці. У Голосіївському районі дрон влучив у шестиповерховий житловий будинок, є постраждалий. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні будинки.

Уночі РФ била по Києву балістикою. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад.

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Російська ФедераціяУкраїнаВінницька область