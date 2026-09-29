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Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Винницкой области, тысячи людей без света

09:35 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска 29 сентября атаковали Винницкую область и повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за удара часть потребителей осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальнице Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

По словам начальницы ОВА, в результате российской атаки в Винницкой области зафиксировали попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.

Из-за повреждений без электроэнергии осталось более 15 тысяч потребителей.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Специалисты устраняют последствия российского удара.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что утром 29 сентября российские дроны атаковали Киев.

Последствия ударов были зафиксированы в Голосеевском и Соломенском районах столицы. В Голосеевском районе дрон попал в шестиэтажный жилой дом, пострадавший. В Соломенском районе повреждены два частных дома.

Ночью РФ била по Киеву баллистикой. В результате удара повреждено учебное заведение.

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