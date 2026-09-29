Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Винницкой области, тысячи людей без света

По словам начальницы ОВА, в результате российской атаки в Винницкой области зафиксировали попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.

Из-за повреждений без электроэнергии осталось более 15 тысяч потребителей.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Специалисты устраняют последствия российского удара.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.