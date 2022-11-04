Россияне атаковали Винницкую область дронами-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Чиновник указал, что Shahed-136 были зафиксированы около 23:13 часов. В настоящее время украинские военные работают над тем, чтобы уничтожить вражеские беспилотники.

К слову, граждане должны немедленно пройти в укрытие и находиться там, пока не прозвучит сигнал об отбое опасности.