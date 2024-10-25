Росіяни атакували Україну понад 60 дронами: скільки збила ППО

Обстріл Києва та області

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили атаку на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе. У Київській області працювала ППО, яка успішно відбивала масовану атаку безпілотників, що наближалися до столиці.

Дрони заходили на Київ хвилями, і на підступах до міста ППО збила близько 15 ворожих безпілотників.

Водночас у Дарницькому районі Києва внаслідок атаки дронів сталася пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

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