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Росіяни атакували Україну понад 60 дронами: скільки збила ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні "Шахеди" та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили України активно протидіяли загрозі: до відбиття атак залучили зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 10:00 ранку, українським силам вдалося збити 36 ворожих безпілотників у різних областях країни, серед яких Одеська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська, Вінницька, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Рівненська та Полтавська області.

Основна частина безпілотників була збита на Одещині та Київщині.

Крім того, 16 російських безпілотників було втрачено.

Обстріл Києва та області

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили атаку на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе. У Київській області працювала ППО, яка успішно відбивала масовану атаку безпілотників, що наближалися до столиці.

Дрони заходили на Київ хвилями, і на підступах до міста ППО збила близько 15 ворожих безпілотників.

Водночас у Дарницькому районі Києва внаслідок атаки дронів сталася пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

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