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Россияне атаковали Украину более 60 дронами: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 25 октября российские войска осуществили массированную атаку на Украину, используя 63 ударных "Шахеда" и другие дроны неустановленного типа. Атаки осуществлялись с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы Украины активно противодействовали угрозе: к отражению атак привлекли зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 10:00 утра, украинским силам удалось сбить 36 вражеских беспилотников в разных областях страны, среди которых Одесская, Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Винницкая, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Черкасская, Львовская, Ровенская и Полтавская области.

Основная часть беспилотников была сбита в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 16 российских беспилотников были потеряны.

Обстрел Киева и области

В ночь на 25 октября российские войска совершили атаку на Киев и область с применением дронов-камикадзе. В Киевской области работала ПВО, которая успешно отражала массированную атаку приближающихся к столице беспилотников.

Дроны заходили на Киев волнами, и на подступах к городу ПВО сбило около 15 вражеских беспилотников.

В Дарницком районе Киева в результате атаки дронов произошел пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

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