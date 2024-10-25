Россияне атаковали Украину более 60 дронами: сколько сбила ПВО

Воздушные силы Украины активно противодействовали угрозе: к отражению атак привлекли зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 10:00 утра, украинским силам удалось сбить 36 вражеских беспилотников в разных областях страны, среди которых Одесская, Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Винницкая, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Черкасская, Львовская, Ровенская и Полтавская области.

Основная часть беспилотников была сбита в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 16 российских беспилотников были потеряны.