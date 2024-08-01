Россияне атаковали Украину "Искандерами" и "Шахедами": как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила все семь дронов, запущенных РФ по Украине 1 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские войска в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда (Крым) и Курск", - говорится в сообщении. По данным генерала, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов". "Все сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях", - добавил Олещук.