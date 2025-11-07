Росіяни атакували Україну дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Нічна атака РФ 7 листопада

Російські війська сьогодні вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували об'єкти енергетики в Одеській області. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Зазначається, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.

Зазначається, що до ліквідації наслідків було залучено 3 одиниці техніки та 19 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу місцевих пожежних команд.

Окрім того, ворог масовано атакував Чугуїв, що на Харківщині. Попередньо постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень сильна пожежа.

Також внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, у кількох житлових будинках та дитячому садочку вибиті вікна. Наразі інформації про постраждалих не надходило.