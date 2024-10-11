Росіяни атакували Україну балістикою та 66 дронами. Як відпрацювала ППО

Обстріл РФ по Україні

Російські війська щодня атакують Україну. Часто ці удари комбіновані - з використанням ракет та дронів.

Починаючи з 3:00, в Україні кілька разів оголошували тривогу через загрозу дронів і балістики. У Київській області та у Києві працювала ППО.

Зокрема, російська армія знову намагалася атакувати Київ дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. БПЛА заходили на місто з різних напрямків. ППО знешкодила всі БПЛА, що летіли на Київ.

Окрім того, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

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