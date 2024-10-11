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Росіяни атакували Україну балістикою та 66 дронами. Як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 29 з 66 російських дронів під час атаки РФ по Україні 11 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія атакувала Україну в ніч на 11 жовтня однією балістичною ракетою, ракетою Х-31П та 66 дронами. ППО збила 29 російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 11 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" (район пусків - тимчасово окупований Крим), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66 ударними БПЛА (район пусків - Курськ)", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 11:00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях", - зазначили військові.

Крім того, 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

"Два ударні БПЛА повернули у напрямку Росії. Чотири БПЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває", - констатували у Повітряних силах.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська щодня атакують Україну. Часто ці удари комбіновані - з використанням ракет та дронів.

Починаючи з 3:00, в Україні кілька разів оголошували тривогу через загрозу дронів і балістики. У Київській області та у Києві працювала ППО.

Зокрема, російська армія знову намагалася атакувати Київ дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. БПЛА заходили на місто з різних напрямків. ППО знешкодила всі БПЛА, що летіли на Київ.

Окрім того, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

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