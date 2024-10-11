Россияне атаковали Украину баллистикой и 66 дронами. Как отработала ПВО

Обстрел РФ по Украине

Российские войска каждый день атакуют Украину. Часто эти удары комбинированные - с использованием ракет и дронов.

Начиная с 3:00 в Украине несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы дронов и баллистики. В Киевской области и в Киеве работала ПВО.

В частности, российская армия снова пыталась атаковать Киев дронами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. БПЛА заходили на город с разных направлений. ПВО обезвредила все БПЛА, летевшие на Киев.

Кроме того, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

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