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Россияне атаковали Украину баллистикой и 66 дронами. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 29 из 66 российских дронов во время атаки РФ по Украине 11 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала Украину в ночь на 11 октября одной баллистической ракетой, ракетой Х-31П и 66 дронами. ПВО сбила 29 российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 11 октября противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (район пусков - временно оккупированный Крым), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66 ударными БПЛА (район пусков - Курск)", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 11:00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях", - отметили военные.

Кроме того, 31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

"Два ударных БПЛА повернули в направлении России. Четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается", - констатировали в Воздушных силах.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска каждый день атакуют Украину. Часто эти удары комбинированные - с использованием ракет и дронов.

Начиная с 3:00 в Украине несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы дронов и баллистики. В Киевской области и в Киеве работала ПВО.

В частности, российская армия снова пыталась атаковать Киев дронами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. БПЛА заходили на город с разных направлений. ПВО обезвредила все БПЛА, летевшие на Киев.

Кроме того, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

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