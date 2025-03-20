Росіяни атакували Україну 171 дроном з п'яти напрямків. Як відпрацювала ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.

Наслідки атаки РФ по Україні

Унаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.

Зокрема, росіяни атакували дронами Кіровоградську область, під ударом перебували житлові будинки в Кропивницькому. На даний момент у Кропивницькому через атаку РФ постраждали 10 людей, серед них є діти.

Також російські дрони збивали на підступах до Києва. ППО збила 11 безпілотників, враховуючи той факт, що тривоги в Києві не оголошували.

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