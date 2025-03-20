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Россияне атаковали Украину 171 дроном с пяти направлений. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 75 из 171 дрона во время атаки РФ по Украине 20 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия устроила массированную дроновую атаку по Украине, запустив 171 дрон. ПВО работала в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Оккупанты запускали беспилотники с направлений - Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым).

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 75 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили военные.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

В частности, россияне атаковали дронами Кировоградскую область, под ударом находились жилые дома в Кропивницком. На даный момент в Кропивницком из-за атаки РФ пострадали 10 людей, среди них есть дети.

Также российские дроны сбивали на подступах к Киеву. ППО сбила 11 беспилотников, учитывая тот факт, что тревога в Киеве не объявлялась.

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