Росіяни атакували цивільне підприємство на Рівненщині

Вранці РФ вдарила дронами по Рівненській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.
"Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину", - сказав він.
Унаслідок удару виникла пожежа.
На місці удару працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали під час цієї атаки на область.
Нагадаємо, станом на ранок у Прилуках уже 22 загиблих унаслідок удару ракетою по багатоповерхівці.
Рятувальна операція тривала всю ніч і продовжується і досі.
Ввечері 7 жовтня РФ ударила по багатоповерхівці у Києві.
Унаслідок удару постраждало четверо людей.