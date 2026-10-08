Росіяни атакували цивільне підприємство на Рівненщині

"Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину", - сказав він.

Унаслідок удару виникла пожежа.

На місці удару працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали під час цієї атаки на область.

Нагадаємо, станом на ранок у Прилуках уже 22 загиблих унаслідок удару ракетою по багатоповерхівці.