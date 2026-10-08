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Росіяни атакували цивільне підприємство на Рівненщині

08:58 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ ударила по Рівненській області (Getty Images)

Вранці РФ вдарила дронами по Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

"Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину", - сказав він.

Унаслідок удару виникла пожежа.

На місці удару працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали під час цієї атаки на область.

Нагадаємо, станом на ранок у Прилуках уже 22 загиблих унаслідок удару ракетою по багатоповерхівці.

Рятувальна операція тривала всю ніч і продовжується і досі.

Ввечері 7 жовтня РФ ударила по багатоповерхівці у Києві.

Унаслідок удару постраждало четверо людей.

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РівнеВійна в УкраїніАтака дронів