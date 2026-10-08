Россияне атаковали гражданское предприятие в Ровенской области

"Одно из гражданских предприятий получило повреждения во время утренней атаки на Ровенщину", - сказал он.

В результате удара возник пожар.

На месте удара работают соответствующие службы. По предварительным данным, люди не пострадали во время этой атаки на область.

Напомним, по состоянию на утро в Прилуках уже 22 погибших в результате удара ракетой по многоэтажке.