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Россияне атаковали гражданское предприятие в Ровенской области

08:58 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ ударила по Ровенской области (Getty Images)

Утром РФ ударила дронами по Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.

"Одно из гражданских предприятий получило повреждения во время утренней атаки на Ровенщину", - сказал он.

В результате удара возник пожар.

На месте удара работают соответствующие службы. По предварительным данным, люди не пострадали во время этой атаки на область.

Напомним, по состоянию на утро в Прилуках уже 22 погибших в результате удара ракетой по многоэтажке.

Спасательная операция длилась всю ночь и продолжается до сих пор.

Вечером 7 октября РФ ударила по многоэтажке в Киеве.

В результате удара пострадали четыре человека.

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