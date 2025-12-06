Росіяни атакували ТЕС в різних регіонах України: є серйозні пошкодження

Російські війська у ніч на 6 грудня атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів.
Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей.
Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади - енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.
В "Укренерго" повідомили, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні вимушено збільшений.
У компанії нагадали, що наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5-3 черг одночасно.