Курс долара Економіка Авто Tech

Росіяни атакували ТЕС в різних регіонах України: є серйозні пошкодження

Фото: росіяни атакували ТЕС в різних регіонах України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у ніч на 6 грудня атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів.

Обстріл енергетики

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей.

Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади - енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

В "Укренерго" повідомили, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні вимушено збільшений.

У компанії нагадали, що наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5-3 черг одночасно.

ДТЕКТЕСВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака