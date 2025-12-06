Росіяни атакували ТЕС в різних регіонах України: є серйозні пошкодження

"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів.