Россияне атаковали ТЭС в разных регионах Украины: есть серьезные повреждения

Фото: россияне атаковали ТЭС в разных регионах Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 6 декабря атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз.

 

Обстрел энергетики

Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей.

Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

На утро зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже работают аварийные бригады - энергетики восстанавливают сети и пытаются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.

В "Укрэнерго" сообщили, что объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии сегодня вынужденно увеличен.

В компании напомнили, что сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5-3 очередей одновременно.

