Росіяни атакували Сумську область: у регіоні пошкоджені будинки та інфраструктура

03:20 27.04.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки атаки на Сумську область?
aimg Едуард Ткач
Фото:

Росіяни пізно ввечері, 27 квітня, вчергове атакували дронами громади Сумщини. Частину безпілотників було збито, але частина все ж влучили, через що були пошкоджені будинки та інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

За його словами, у Роменській громаді через удари РФ пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури та прилеглої забудови.

"Люди вчасно спустилися в укриття. Обійшлося без поранених. У 55-річної жінки - гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок атаки РФ зафіксовано пошкодження в житловому секторі, а ще частина споживачів знеструмлена внаслідок обстрілів. Григоров поінформував, що відновлювальні роботи почнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація.

Також під удар потрапила Сумська громада, де внаслідок атак зафіксовані пошкодження а житловому секторі та постраждали об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без поранених.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, що два тижні тому росіяни атакували дронами Конотоп на Сумщині. У місті внаслідок ударів виникли пожежі, було пошкоджено багатоповерхівку та знищено автомобілі.

Також ми писали, що 27 лютого ворог завдали подвійного удару по готелю в Сумах. На місці атаки була велика пожежа.

