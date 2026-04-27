Росіяни атакували Сумську область: у регіоні пошкоджені будинки та інфраструктура

За його словами, у Роменській громаді через удари РФ пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури та прилеглої забудови.

"Люди вчасно спустилися в укриття. Обійшлося без поранених. У 55-річної жінки - гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок атаки РФ зафіксовано пошкодження в житловому секторі, а ще частина споживачів знеструмлена внаслідок обстрілів. Григоров поінформував, що відновлювальні роботи почнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація.

Також під удар потрапила Сумська громада, де внаслідок атак зафіксовані пошкодження а житловому секторі та постраждали об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без поранених.