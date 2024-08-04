Росіяни атакували Сумську область: пошкоджені об'єкти інфраструктури

Обстріл Сумської області

Російські війська після масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року постійно атакують прикордонні райони Сумської області.

Під ударом найчастіше знаходяться Шосткинський та Конотопський район, але дістається Сумам і не тільки.

Наприклад, 27 липня росіяни атакували місто Глухів Сумської області. Тоді 13 людей було поранено, більшість - діти, один підліток загинув.

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