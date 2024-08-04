Россияне атаковали Сумскую область: повреждены объекты инфраструктуры

Обстрелы Сумской области

Российские войска после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года постоянно атакуют приграничные районы Сумской области.

Под ударом чаще всего находятся Шосткинский и Конотопский район, но достается Сумам и не только.

Например, 27 июля россияне атаковали город Глухов Сумской области. Тогда 13 людей были ранены, большинство - дети, один подросток погиб.

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