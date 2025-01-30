Росіяни атакували Суми: "Шахед" влучив у житловий будинок, є постраждалі

В ніч з 29 на 30 січня російські окупанти атакують Україну дронами, в тому числі місто Суми. Внаслідок ворожої атаки дрон влучив по житловому будинку, є постраждалі.
Про це заявив виконувач обов'язків міського голови Артема Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telergam.
"Знову приліт. Приліт "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Виламали стіни, жінка кричить "допоможіть", швидка на місці", - сказав він.
Кобзар додав, що ДСНС вже працюють на місці і пізніше буде надана більш детальна інформація. Також він опублікував перші кадри наслідків після удару.
В.о. міського голови поінформував, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одну поранено.
Тим часом в ОВА теж підтвердили, що за попередньою інформацією, є загибла людина.
"Сьогодні в результаті нічної атаки ворожий БПЛа влучив у житлову багатоповерхівку у місті Суми. Внаслідок атаки попередньо одна людина загинула. Рятувальна операція триває, інформація уточнюється. На місці влучання працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Кобзар поінформував, що о 9 ранку у Сумах буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Сумська міська рада спростовувала інформацію про загиблу людину внаслідок атаки "Шахедом". Наразі відомо про 4 постраждалих, серед яких 7-річна дитина і 18-річний хлопець.
Тим часом Артем Кобзар розповів, що співробітники ДСНС рятують жінку, яка через удар РФ була зажата плитою.
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