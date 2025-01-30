Росіяни атакували Суми: "Шахед" влучив у житловий будинок, є постраждалі

"Знову приліт. Приліт "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Виламали стіни, жінка кричить "допоможіть", швидка на місці", - сказав він.

Кобзар додав, що ДСНС вже працюють на місці і пізніше буде надана більш детальна інформація. Також він опублікував перші кадри наслідків після удару.

Оновлено о 01:01

В.о. міського голови поінформував, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одну поранено.

Тим часом в ОВА теж підтвердили, що за попередньою інформацією, є загибла людина.

"Сьогодні в результаті нічної атаки ворожий БПЛа влучив у житлову багатоповерхівку у місті Суми. Внаслідок атаки попередньо одна людина загинула. Рятувальна операція триває, інформація уточнюється. На місці влучання працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 01:14

Кобзар поінформував, що о 9 ранку у Сумах буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Оновлено о 01:38

Сумська міська рада спростовувала інформацію про загиблу людину внаслідок атаки "Шахедом". Наразі відомо про 4 постраждалих, серед яких 7-річна дитина і 18-річний хлопець.

Тим часом Артем Кобзар розповів, що співробітники ДСНС рятують жінку, яка через удар РФ була зажата плитою.